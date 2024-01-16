Названа общая сумма долгов иноагентов в бюджет России

Общая задолженность иностранных агентов в бюджет России по налогам и штрафам к концу 2023 года составляла 12,3 млн рублей, выяснил RT из открытых данных ФНС. Долги имеют более трети признанных иноагентами россиян, самые большие из них достигают 500 тыс. рублей.

Каждый седьмой иноагент должен заплатить более 30 тыс. рублей – такой долг является препятствием для выезда за границу, однако многие из списка должников уже находятся в других странах. Всего на момент анализа данных в списке иноагентов насчитывалось 378 человек, из них 153 являются должниками. Задолженности на сумму более 100 тыс. рублей имеют 20 человек – отмечается, что они сформировали основную сумму долга.

Среди задолжавших иноагентов, к примеру, есть политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) с долгом в 90,8 тыс. рублей, солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) с долгом в 124 тыс. рублей, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом), который должен 50,3 тыс. рублей.

Как напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев, для иноагентов в России действуют налоговые ограничения – к примеру, им нельзя вести бизнес на упрощенной системе налогообложения и быть самозанятым.

«Каких-то более строгих мер наказания, например увеличенных штрафов, для иноагентов не предусмотрено. Что касается взыскания, права и обязанности такие же, как для обычных граждан», — объяснил юрист.

За неуплату налогов могут завести административное дело или уголовное – в случае если сумма долга превысит 2,7 млн рублей за три года.

Напомним, в России призвали ввести меры по взысканию долгов с иноагентов – в частности, проводить выездную налоговую проверку при долге свыше 10 тыс. рублей.

В Госдуме ранее заявили о вмешательстве иноагентов в проведение выборов президента России.