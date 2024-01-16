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Эксперт спрогнозировал сокращение числа российских туристов в Турции

Эксперт Эрчин: отдых в Турции подорожал, число туристов из РФ может сократиться

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Depositphotos

Отдых в Турции подорожал, число туристов из России может сократиться. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Согласно министерству культуры и туризма Турции, более 16 миллионов туристов посетили курорт Анталья в 2023 году, на первом месте оказались россияне. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что самым дорогим туром, купленным гражданами РФ в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей.

Эксперт Эрчин предположил, что подорожание отдыха в Турции — это временное явление, в течение двух лет цены вновь будут на приемлемом уровне. В этом смысле, по его словам, в стране не ожидают, что российские туристы полностью уйдут из нее, но количество туристов все же может сократиться.

При этом Эрчин подчеркнул, что богатые россияне также предпочитают Эгейское побережье Турции.

В начале января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в республике.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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