Свыше 27 тысяч человек подписали петицию за освобождение начальника котельной в Климовске

Более 27 тысяч человек подписали петицию с просьбой освободить арестованного начальника котельной в Климовске Александра Чикова. Соответствующая петиция была опубликована на сайте change.org.

В петиции, которую создали родственники Чикова, говорится, что мужчина работал на котельной 13 лет и «все это время звонил во все колокола о том, что котельная не исправна».

«Но эти колокола никто не слышал», — сказано в тексте.

В петиции указывается, что до начала отопительного сезона (летом прошлого года) Чиков направлял своему руководству письма о неисправности оборудования. Из-за ее наличия «он не подписал акт о вводе котельной в эксплуатацию».

Также в петиции отмечается, что со дня аварии и до дня задержания Чиков, имеющий ряд хронических заболеваний, жил на котельной.

«Он взял свои лекарства на неделю и поехал ее чинить. Поехал сделать все, чтобы дать людям тепло в дома», — добавляется в тексте.

До этого гражданская супруга Александра Чикова Галина Мухина заявила, что он в течение нескольких лет сообщал руководству о ее неисправности и пытался устранить поломки.

10 января суд арестовал начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Кремле рассказали, почему президент России Владимир Путин вмешался в ситуации с отключением отопления в жилых домах в регионах страны.