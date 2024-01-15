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В Кузбассе во время снегопада гремел гром и били молнии

Гром и молнии во время снегопада в Кузбассе попали на видео

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Над Анжеро-Судженском гремела гроза и били молнии, очевидцам удалось снять на видео погодную аномалию. Кадрами зимний грозы горожане поделились в социальных сетях.

Грозовой фронт прошел над Кемеровской областью в ночь на 14 января, свидетелями необычного погодного явления стали жители Анжеро-Судженска, гром и вспышки молний им удалось снять на видео.

Как объяснили порталу «НГС» синоптики, причиной грозы стало резкое повышение температуры, регион накрыл шквалистый ветер.

«Метеостанции Кемеровской области не зафиксировали грозы в регионе, но при сложившейся погоде такие метеоявления вполне возможны. Для нашего региона зимние грозы уже не редкость. Вызвано такое явление прохождением активного атмосферного фронта, — рассказала начальник отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Метеоролог отметила, что днем 14 января воздух в Кемеровской области прогрелся до 6 градусов тепла, выпали осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее на Камчатке вернули в русло реку, которая вышла из-за морозов из берегов.

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