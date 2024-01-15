Самолет в Дубай вылетит из Петербурга с опозданием на трое суток

Пассажирам рейса Санкт-Петербург — Дубай пообещали, что самолет вылетит завтра, 16 января, с опозданием на трое суток. Однако гарантий пока не дают, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщения пассажирки – клиентки перевозчика Flydubai Юлии. Задержку рейса, по ее словам, объяснили тем, что самолет сломался и его необходимо починить.

После объявления о поломке самолета пассажирам предложили отправиться в гостиницу, после этого вылет переносили еще несколько раз. Многие из-за этой ситуации остались без отпуска. По словам Юлии, она с мужем планировала тур, на который они потратили 160 тыс. рублей.

«И вот мы остались без отпуска, опять нас хотят в гостиницу отвезти и якобы завтра, [16 января], в 07.00 утра, может быть, этот борт починят, но это не точно. Человек 100 тоже оказались заложниками этой ситуации, а может быть, и больше зарегистрировано было на рейсе», — рассказала пассажирка.

Напомним, сегодня утром стало известно, что компания Flydubai более чем на сутки задержала рейс, следовавший в Дубай. Самолет должен был покинуть аэропорт в 1:00 14 января. Задержку объяснили «операционными причинами».

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