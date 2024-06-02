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В Ватикане рассказали о работе посредника по Украине

Папский посредник по Украине Дзуппи заявил о продолжении своей миссии

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Специальный посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи сообщил о продолжении своей посреднической миссии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Дзуппи, он всегда готов посетить Москву и Киев, но пока такие визиты не планируются.

«Святой престол может способствовать воссоединению несовершеннолетних с их семьями, а также обмену пленными или информацией, полезной для их семей», — заявил кардинал.

По словам папского посланника, при его участии был запущен механизм по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями на Украине, который «работает и продемонстрировал, что при его помощи можно решить проблемы, чтобы способствовать воссоединению семей».

«Основная сложность заключается в сборе всей детальной информации, необходимой для выработки правильного решения в зачастую деликатных ситуациях, касающихся несовершеннолетних, что в нынешних условиях бывает особенно сложно», — рассказал он.

При этом кардинал отметил важную роль нунциев (послов Ватикана) в Киеве и Москве в этом процессе.

В декабре 2023 года Дзуппи заявил о продвижении в мирной миссии по Украине.

Ранее Дзуппи заявил, что Китай может помочь обрести мир на Украине.

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