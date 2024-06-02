Махачев обошел Хабиба по количеству побед подряд в UFC

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) установил персональное достижение.

Эта победа стала для 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова 14-й в UFC подряд. По данному показателю Махачев обошел экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, который во время своей карьеры одержал 13 побед подряд в UFC.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего Махачева техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Ислам Махачев рассказал о планах после победы над Дастином Порье на турнире UFC 302.