Власти Белгородской области обновили данные по атаке региона дронами-камикадзе

В результате атаки дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородское село Мокрая Орловка пострадали два местных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Количество пострадавших увеличилось до двух человек», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, второй раненый — мужчина, он обратился в медучреждение самостоятельно. Пострадавшему оказывают всю необходимую медпомощь, его состояние классифицируется как средней степени тяжести.

«У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности», — уточняется в публикации.

Губернатор добавил, что первого раненого сейчас везут в больницу с множественными ранениями мягких тканей лица.

Некоторое время назад Гладков доложил, что ВСУ атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа с помощью дронов-камикадзе.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 10 дронами-камикадзе.