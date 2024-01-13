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Власти Белгородской области обновили данные по атаке региона дронами-камикадзе

Гладков сообщил о росте числа пострадавших при атаке ВСУ на cело Мокрая Орловка

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородское село Мокрая Орловка пострадали два местных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Количество пострадавших увеличилось до двух человек», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, второй раненый — мужчина, он обратился в медучреждение самостоятельно. Пострадавшему оказывают всю необходимую медпомощь, его состояние классифицируется как средней степени тяжести.

«У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности», — уточняется в публикации.

Губернатор добавил, что первого раненого сейчас везут в больницу с множественными ранениями мягких тканей лица.

Некоторое время назад Гладков доложил, что ВСУ атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа с помощью дронов-камикадзе.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 10 дронами-камикадзе.

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