Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист призвала обезопасить врачей «скорой» с помощью видеорегистраторов

Юрист Матвиенко: врачам скорой помощи на дежурстве надо вести видеозапись

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прибывающих на вызов медиков скорой помощи нужно обезопасить от агрессии со стороны граждан. Такое мнение выразила юрист Людмила Матвиенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Матвиенко, во время дежурства ведение обязательной аудио- или видеозаписи было бы полезно для врачей скорой и неотложной помощи, «которые ходят по домам и могут быть и избиты, и обруганы».

9 января сообщалось, что россиянин напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в погреб.

12 января стало известно, что в московских поликлиниках ввели новые правила приема пациентов, включающие «выборочный обезличенный аудиомониторинг». Аудиозапись приема будет конфиденциальной, с ее помощью нельзя будет идентифицировать конкретного пациента или врача. При этом ее содержание не будет являться врачебной тайной.

Ранее «скорая» на вызове застряла, выезжая из заснеженного двора в Волгограде.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами