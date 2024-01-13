Юрист призвала обезопасить врачей «скорой» с помощью видеорегистраторов

Прибывающих на вызов медиков скорой помощи нужно обезопасить от агрессии со стороны граждан. Такое мнение выразила юрист Людмила Матвиенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Матвиенко, во время дежурства ведение обязательной аудио- или видеозаписи было бы полезно для врачей скорой и неотложной помощи, «которые ходят по домам и могут быть и избиты, и обруганы».

9 января сообщалось, что россиянин напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в погреб.

12 января стало известно, что в московских поликлиниках ввели новые правила приема пациентов, включающие «выборочный обезличенный аудиомониторинг». Аудиозапись приема будет конфиденциальной, с ее помощью нельзя будет идентифицировать конкретного пациента или врача. При этом ее содержание не будет являться врачебной тайной.

Ранее «скорая» на вызове застряла, выезжая из заснеженного двора в Волгограде.