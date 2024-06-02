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Белоруссия подготовилась к применению ядерного оружия

Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия

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Shutterstock

Белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия, рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, белорусские экипажи и инженерно-технический персонал прошли как теоретическую, так и практическую подготовку уже давно.

«Все контрольные мероприятия, тренировки и проверки проводятся регулярно. Мы постоянно отрабатываем сценарии в различных условиях, иногда меняя места проведения учений или обстановку. Экипажи готовы, инженеры готовы, самолеты давно подготовлены», — подчеркнул Давидович.

Военный также отметил, что во время их совместных учений с Россией в конце мая страны НАТО следили за этими маневрами. Во время активной фазы учений в небе над Польшей и странами Прибалтики наблюдались несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Давидович уточнил, что белорусская авиация реагирует на полеты западных разведывательных самолетов вдоль границ ежедневно, осуществляя патрулирование и выполнение задач по обеспечению безопасности государственных границ.

Ранее минобороны Белоруссии заявило, что Россия не требовала от республики помощи в конфликте с Украиной.

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