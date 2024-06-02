Трамп пообещал Хабибу остановить конфликт в Палестине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Политик пообщался с Нурмагомедовым после чемпионского поединка, в котором российский боец Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье, передает РИА Новости.

«Мы прекратим это. Я прекращу это», — сказал Трамп.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

21 мая экс-советник по нацбезопасности времен президентства Дональда Трампа Роберт О'Брайен, бывший посол США в ОАЭ Джон Раколта и экс-посол Штатов в Швейцарии Эд Макмаллен посетили Израиль с трехдневным визитом и встретились с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

18 мая Трамп заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в его стране, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти.

Ранее Трамп рассказал, что сделает в первую очередь после победы на выборах президента США.