Политики стран Евросоюза не признают провал стратегии по Украине во избежание ответственности. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Они хотели бы избежать ответственности. Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине – это не философское утверждение. Это факт», — заявил глава МИД Венгрии.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия еще не решила по поводу возможного участия в конференции по Украине в Швейцарии.

2 июня сообщалось, что Республика Сербская препятствует поставкам оружия из Боснии и Герцеговины на Украину.

В этот же день Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Шангри-Ла» пригласил лидеров стран Азии принять участие в мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить план урегулирования конфликта и смягчить «глобальную нестабильность».

Ранее в МИД РФ назвали концлагерем регистрацию гаджетов на конференции в Швейцарии.