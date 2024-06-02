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ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS

СК: ВСУ обстреляли Макеевку из американской РСЗО HIMARS

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Aaron Favila/AP

В результате обстрела Макеевки в ДНР утром 2 июня, предположительно, из американской РСЗО HIMARS пострадал частный жилой дом. Об этом сообщает Следственный комитет России.

90-летняя женщина, находившаяся в доме во время обстрела, получила травму головы. На месте происшествия обнаружены фрагменты снарядов, которые, предположительно, принадлежат РСЗО HIMARS.

Родственница пострадавшей, Елена, рассказала, что в момент обстрела в доме находились 90-летняя женщина и 70-летний мужчина. «В доме дыра в стене, все обсыпалось, осколки повсюду. Бабушку ударило по голове», — поделилась она.

До этого сообщалось о пострадавшем мужчине в Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. По информации МЧС, 14 человек не выжили после обстрела, из них двое детей. Еще 108, в том числе 15 несовершеннолетних, были ранены. В городе отменили все праздничные мероприятия. Владимир Путин назвал атаку терактом, так как украинские военные использовали неизбирательное оружие для целенаправленного удара по гражданскому населению.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

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