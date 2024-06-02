Глава МИД Венгрии назвал покушение на Фицо результатом кампании ненависти в Словакии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо стало результатом кампании ненависти, развязанной в стране его политическими противниками. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По словам Сийярто, после того, как партия Фицо победила на выборах и стало понятно, что это правительство будет следовать другому курсу, чем предыдущее либеральное правительство, а премьер-министр будет проводить суверенную политику и выступать за мир, против него началась большая кампания ненависти. Министр отметил, что кампанию против Фицо развязали либеральные политики и либеральные СМИ.

Результатом этой кампании стало покушение на премьер-министра, которое Сийярто назвал безумием.

До этого в Братиславе заявили, что Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Фицо передвигается по дому на костылях.