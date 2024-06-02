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Конгресс США обсудит на следующей неделе действия МУС в отношении Израиля

Спикер Джонсон: конгресс США обсудит действия МУС в отношении Израиля

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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены обсудят на следующей неделе возможный ответ Вашингтона на намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных представителей израильских властей. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам Джонсона, палате представителей необходимо рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе. Спикер подчеркнул, что намерен вынести законопроект на обсуждение.

Джонсон отметил, что сейчас демократы и республиканцы ведут обсуждение содержания законопроекта. Он выразил уверенность, что конгрессменам из обеих партий нужно объединиться и показать международному сообществу, что нельзя позволить МУС злоупотреблять своими полномочиями.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам необходимо избегать политики двойных стандартов, когда речь идет о решениях Международного уголовного суда (МУС), в том числе о решениях по Израилю и сектору Газа.

Ранее сообщалось, что глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС по преступлениям в Палестине.

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