Семак назвал завершившийся сезон самым сложным в карьере

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги завершившегося сезона, рассказав о сложностях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Этот сезон — самый сложный в моей тренерской карьере в «Зените»? Безусловно. «Зениту» нужно ждать перестройки? Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Нам бы удержаться в числе команд, которые будут в претендентах на золото. Постоянные травмы влияют, полно проблем было», — заявил Семак.

«Зенит» впервые в истории клуба оформил требл — выиграл Суперкубок России, Кубок страны и национальный чемпионат за один сезон.

Суперкубок России, который состоялся летом 2023 года, «Зенит» завоевал, обыграв московский ЦСКА. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии послематчевых пенальти футболисты петербургского клуба оказались точнее — 5:4.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

2 июня петербургский клуб, которым руководит Сергей Семак, выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках».

Ранее в «Зените» охарактеризовали сезон словом «провальный».