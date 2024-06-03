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Changan представил мощную версию седана Eado Plus

Changan выпустил седан Eado Plus с мощным турбомотором

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Changan

Автопроизводитель Changan вывел на китайский рынок седан Eado Plus с турбомотором мощностью 160 л.с., сообщает Autohome.

Двигатель агрегатирован с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль снабжен новой решеткой радиатора и бампером с декоративными элементами красного цвета. Задние фонари соединены светодиодной полосой.

В салоне — двухцветная отделка, сочетающая черный и красный цвета. Центральный экран медиасистемы развернут в сторону водителя. В наличии интеллектуальная система помощи водителю с четырьмя широкоугольными камерами, обеспечивающими обзор на 360°. Кроме того, автомобиль снабжен встроенным видеорегистратором. Цена автомобиля в Китае — 93,9 тыс. юаней (1,16 млн рублей).

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