Changan представил мощную версию седана Eado Plus

Автопроизводитель Changan вывел на китайский рынок седан Eado Plus с турбомотором мощностью 160 л.с., сообщает Autohome.

Двигатель агрегатирован с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль снабжен новой решеткой радиатора и бампером с декоративными элементами красного цвета. Задние фонари соединены светодиодной полосой.

В салоне — двухцветная отделка, сочетающая черный и красный цвета. Центральный экран медиасистемы развернут в сторону водителя. В наличии интеллектуальная система помощи водителю с четырьмя широкоугольными камерами, обеспечивающими обзор на 360°. Кроме того, автомобиль снабжен встроенным видеорегистратором. Цена автомобиля в Китае — 93,9 тыс. юаней (1,16 млн рублей).

Ранее в Канаде пикап Toyota Tundra оснастили скрытым бронированием.