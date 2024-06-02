Венгрия не определилась по поводу участия в саммите по Украине

Венгрия еще не решила по поводу возможного участия в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он подчеркнул, что Венгрия уважает Швейцарию и ее стремление к достижению мира, но задался вопросом, имеет ли конференция по Украине смысл, если отсутствуют все стороны. По мнению Сийярто, подобные переговоры имеют смысл только в случае, если обе конфликтующие стороны ведут диалог за столом.

2 июня сообщалось, что Саудовская Аравия не планирует принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не будет представителей России.

Представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов раскритиковал проведение швейцарской конференции по Украине без участия России.

Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в так называемом саммите мира в Швейцарии и выразил надежду, что в нем примет участие глава государства Джо Байден.

Ранее Зеленский назвал Китай инструментом в руках Путина.