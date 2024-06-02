Махачев рассказал о своем заболевании перед боем с Порье

Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе, россиянин Ислам Махачев подтвердил, что незадолго до поединка с представителем США Дастином Порье на турнире UFC 302 он заразился стафилококковой инфекцией. Об этом он рассказал порталу UFC Eurasia.

«Было да, где-то фотография появилась, на которой заметили стафилококк. Ну немного он меня помучил. Примерно неделю, в первую неделю, когда я приехал в США. У меня не было тренировок в этот период, я просто отдыхал, чтобы дальше он не прогрессировал. Он меня не побеспокоил», — заявил Махачев.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Ранее Хабиб одним словом прокомментировал победу Махачева над Порье.