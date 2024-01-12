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В метро Петербурга появится возможность платить за проезд «лицом»

«КП»: систему face pay начнут тестировать в Санкт-Петербурге

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

К концу 2025 года в метро Санкт-Петербурга появится возможность «платить лицом» за поездку, сообщает kp.ru. Петербург и Новосибирск станут последними российскими регионами из шести, где планируют установить face pay.

«У нас в настоящий момент расчетов нет. Идет подготовка к пилотному проекту», — прокомментировали новости в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

В комитете по транспорту Петербурга уточнили, что тестирование системы начнется уже в 2024 году, однако, пока нет информации о том, на какой станции будет установлено оборудование.

«В 2024 году планируется реализация пилотного проекта на одной станции, по результатам которого будет принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения проекта в метрополитене», — сказали в ведомстве.

В конце декабря представитель вице-губернатора города Николая Линченко сообщил, что станцию метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге планируют открыть в сентябре 2024 года. В следующем году также планируют открыть участок Красносельско-Калининской линии, там ведется строительство пересадочного узла между новыми и старыми станциями.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга мужчина начал душить девушку, когда услышал, что она матерится.

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