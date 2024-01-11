В Дагестане двое мужчин избили пожилых супругов и украли у них более двух млн рублей

В Дагестане из дома супругов вынесли более двух миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Новочуртах. По версии правоохранителей, двое мужчин проникли в дом через ранее спиленные решетки на окне. В одной из комнат они встретили 65-летнего хозяина дома вместе с его супругой.

В результате обоих жильцов избили и стали угрожать паре пистолетами. После этого, по версии полиции, мужчины похитили у пары 1,8 миллиона рублей и золотые изделия на сумму 500 тысяч рублей.

«Забрав наличные и украшения, участники разбойного нападения скрылись, однако вскоре были задержаны полицией. Часть денег изъята, остальное потрачено», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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