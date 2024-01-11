Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве зафиксирован новый суточный рекорд по осадкам

Синоптик Позднякова: Москва побила суточный рекорд по количеству осадкам

close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

Москва обновила новый суточный рекорд по количеству осадков 11 января. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 мм», — написала она.

По информации синоптика, предыдущий максимум был зарегистрирован в 1960 году (7,7 мм).

«Сутки 11 января в столичном регионе выдались снежными и ветреными», — отмечает синоптик.

Перед этим Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем в столице на неделе окажется 11 января.

Некоторое время назад Позднякова сообщала, что в предстоящие выходные дни, несмотря на сильные морозы, жители столицы не будут ощущать холод как на Рождество. При этом, по ее словам, температура воздуха будет на 10-12 °C ниже нормы.

Ранее Путин сравнил морозы в Москве и на Чукотке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами