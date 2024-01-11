В Москве зафиксирован новый суточный рекорд по осадкам

Москва обновила новый суточный рекорд по количеству осадков 11 января. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 мм», — написала она.

По информации синоптика, предыдущий максимум был зарегистрирован в 1960 году (7,7 мм).

«Сутки 11 января в столичном регионе выдались снежными и ветреными», — отмечает синоптик.

Перед этим Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем в столице на неделе окажется 11 января.

Некоторое время назад Позднякова сообщала, что в предстоящие выходные дни, несмотря на сильные морозы, жители столицы не будут ощущать холод как на Рождество. При этом, по ее словам, температура воздуха будет на 10-12 °C ниже нормы.

Ранее Путин сравнил морозы в Москве и на Чукотке.