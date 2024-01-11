Бодипозитив-активистка зарабатывает более 1 млн рублей в месяц на OnlyFans

Звезда OnlyFans раскрыла свой доход на платформе. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sun.

29-летняя Фенелла Фокс из Британии сделала состояние благодаря своим волосатым подмышкам. Модель зарабатывает £12 тыс., то есть около 1,3 млн рублей в месяц, тратя на работу только два часа в день.

Фокс заявила, что ранее ее психическое здоровье ухудшилось из-за работы вебкам-моделью. Тогда она ежемесячно получала до £4 тыс., но половину денег забирала себе площадка, на которой она работала. Она покинула эту сферу из-за изнурительных условий труда и занялась бодипозитив-активизмом.

В 2020 году британка зарегистрировалась на OnlyFans и стала продавать свои фотографии с небритыми подмышками.

«Мне надоело соответствовать стандартам красоты и воспринимать себя как объект. В знак протеста я перестала пользоваться косметикой и отказалась бриться», — говорит девушка.

Сейчас у модели сотни тысяч подписчиков в соцсетях, которые полностью поддерживают ее отношение к собственному телу.

Ранее учительница уволилась после скандала из-за ее аккаунта на OnlyFans и увеличила доход.