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Один из фигурантов дела о хищениях на космодроме Восточный умер в СИЗО

Осужденный за хищения при строительстве «Восточного» умер после драки в СИЗО

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Depositphotos

В столичном Бутырском следственном изоляторе ушел из жизни один из основных фигурантов уголовного дела об особо крупных хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «112» со ссылкой на собственные источники.

«Сегодня в 11 утра обвиняемый скончался», — указывается в публикации.

По информации журналистов, мужчину доставили с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием» в Городскую клиническую больницу №13.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, заключенный скончался от инсульта.

В мае 2018 года трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 года. По данным следствия, в 2012–2013 годах они растратили более 250 млн рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Ранее генпрокурор России заявил о возбуждении более 160 уголовных дел по Восточному.

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