Врачи назвали противопоказания для купания в Крещение

Погружаться в порубь во время Крещенских купаний можно далеко не всем. В частности, к противопоказаниям относятся заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, рассказала терапевт Ольга Минина в беседе с телеканалом «360».

Также купаться в проруби нельзя людям, страдающим от аллергии и хронических заболеваний, а также тем, кто ни разу не обливался холодной водой. Готовиться к Крещенским купаниям следует заранее, принимая холодный душ и обливаясь водой, чтобы закалить организм, подчеркнула Минина.

«Стоит быть осторожным при купании детям, особенно младшего возраста, и людям, не имеющим опыта плавания», — добавила врач.

Если человек принял решение искупаться, то перед погружением следует хорошо размяться и разогреть тело. Обувь, в которой человек идет до иордани, должна быть теплая и удобная, желательно также надеть шерстяные носки, чтобы сохранить чувствительность ног.

Не рекомендуется при купании мочить голову, так как сосуды мозга могут резко сузиться. Если нырять в прорубь головой вперед, то можно спровоцировать шок от холода. При выходе из проруби необходимо как можно быстрее одеться, чтобы не получить переохлаждение.

Напомним, врачи также советуют начинать подготовку к Крещенским купаниям за несколько месяцев со сдачи анализов на наличие хронических заболеваний, а затем приступать к закаливанию организма. Специалисты предупреждают, что из-за резкого перепада температур может остановиться сердце.

Доктор Мясников ранее рассказал, с чего нужно начинать закаливание организма.