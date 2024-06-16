Невестка Валерии пожаловалась на певицу

Невестка Валерии Лиана Шульгина заявила, что певица настолько балует свою внучку, что комната трехлетней Селин уже ломится от одежды и игрушек. Слова девушки передает телеканал НТВ.

«Я говорю: «Давай как-то обсуждать все-таки, чтобы ребенок знал цену подарков. Что это не просто так, не каждый день дарят, а по определенным праздникам, чтобы у ребенка было понимание, что такое подарок», — посетовала Шульгина.

Девушка призналась, что ей пока с трудом удается договориться со свекровью по этому поводу. Сама Валерия уверила журналистов, что не покупает дорогие подарки внучке.

«Лиана считает, что мы там загромождаем… Бессмысленных вещей не дарим и стараемся дарить какие-то необходимые, нужные. Всякие развивашки», — пояснила артистка.

Лиана Шульгина (Волкова в девичестве. — «Газета.Ru») замужем за младшим сыном певицы Арсением Шульгиным. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась дочь Селин.

До этого Валерия рассказывала, что не дает советы сыну и невестке по воспитанию ребенка. По мнению звезды, никто не имеет права влезать в чужую семью. Артистка отмечала, что у нее теплые отношения с Арсением и Лианой, и ее полностью устраивает, как они растят дочь.

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