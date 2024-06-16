К СИЗО Ростова, где были слышны выстрелы, прибыла скорая помощь

Две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова-на-Дону, где удерживаются заложники и были слышны выстрелы. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого к зданию СИЗО были стянуты правоохранители, а несколько кварталов вокруг — оцеплено. Около 11:30 мск в районе СИЗО была слышна очередь выстрелов.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее появились кадры задержания в 2023 году террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО.