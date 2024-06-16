«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов перешел из «Истиклола» в «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

25-летний спортсмен является воспитанником нижегородской «Волги». За «Истиклол» он выступал с 2018 года, с командой он стал шестикратным чемпионом Таджикистана. Кроме того, Ятимов по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок Таджикистана. Из 92 матчей в 39 он сохранил ворота в неприкосновенности.

Рустам Ятимов провел 44 игры за сборную Таджикистана, из них 19 – «сухие». Рыночная стоимость футболиста, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

В минувшем сезоне ворота «Ростова» защищал Сергей Песьяков. На вратаря обрушилась критика после пропущенного гола от «Зенита» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), благодаря чему петербуржцы вырвали победу со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стали чемпионами России. Позже разразился скандал из-за шутки Песьякова о том, что он до сих пор не может потратить «миллиарды, полученные от «Зенита». В новом сезоне вратарь продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Ранее «Краснодар» вывел из состава защитника Волкова, который захотел выступать за «Зенит».