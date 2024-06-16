Женщина прогуливалась по пляжу и провалилась в зыбучие пески

В штате Мэн женщину затянуло в зыбучие пески во время прогулки по популярному пляжу. Об этом сообщает People.

Американка Джейми Акорд отдыхала с супругом на пляже в городе Фиппсбург, во время прогулки она провалилась в песок почти по пояс и не могла выбраться из ловушки.

«Показалось, как будто я просто упала в крышку люка. Мы шли и разговаривали и я просто провалилась», — рассказала женщина.

На помощь пострадавшей пришел муж, мужчина сумел вытащить женщину из зыбучих песков, она получила несколько ссадин на руках. Несмотря на то, что семейная пара давно живет в Фиппсбурге и часто гуляет на местном пляже, с подобным явлением они столкнулись впервые.

По заявлению местных властей, зыбучие пески в этом месте не представляют опасности для человека. Вероятно произошедшее связано с тем, что зимой из-за сильных штормов речная вода попала на прибрежную территорию и перенасытила песок, в результате чего он приобрел необычные свойства.

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