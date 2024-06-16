СМИ сообщают об освобождении заложников ростовского СИЗО

Сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках преступники, освобождены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что преступников ликвидировали. По предварительной информации, двое из них погибли.

«Есть раненые — информация о пострадавших уточняется», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Главное управление ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГ (организация запрещена в России).

Заключенные СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Часть из нападавших осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в прошлом году. Преступники потребовали машину и освобождения.

По информации СМИ, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, осужденные выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее появились кадры задержания в 2023 году террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО.