Прибытие спецназа к СИЗО в Ростове попало на видео

Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стянут к СИЗО-1 в Ростове, где преступники захватили в заложники. Об этом сообщает издание «RostovGazeta.ru».

Отмечается, что спецназ готовит штурм. На месте находится начальник ГУФСИН РФ по Ростовской области, а так же представители правоохранительных органов и прокуратуры. Также проводятся переговоры по освобождению заложников.

До этого сообщалось, что захват заложников в ростовском СИЗО-1 готовился несколько месяцев. Отмечается, что заключенные содержались под стражей в разных камерах, однако между ними была связь. Источник добавил, что будет проверяться версия, по которой действия захвативших заложников координировались извне.

Главное управление ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ (организация запрещена в России). По информации Telegram-канала Baza, шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.