Особняк Пугачевой подорожал почти на 20 млн рублей

Цена за особняк Пугачевой в деревне Малые Бережки выросла на 19,5 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что на специализированном сайте по продаже недвижимости обновилась информация о доме артистки: появились актуальные фотографии взамен старых, а также изменилась цена. Теперь особняк оценивают в 152 млн рублей. Еще в мае семья Пугачевой была готова продать дом за 132 млн 500 тыс. рублей, с начала июня недвижимость подорожала до 136 млн рублей, а в середине июня стоимость вновь изменилась.

При этом до этого сообщалось, что объявление о продаже дома Пугачевой в деревне Малые Бережки пропало со специализированного сайта. Издание aif.ru предполагало, что внуку Пугачевой Никите Преснякову удалось продать бывшее загородное жилье артистки и покупатель нашелся.

Речь идет о доме, который певица приобрела в 90-х годах в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) — на дочь артистки Кристину Орбакайте.

Недвижимость уже пытались продать в 2023 году, но тогда за него просили 225 млн рублей. В 2024-м стоимость снизили до 125 млн рублей.

Ранее жена рэпера Джигана Самойлова заявила, что не сбавит цену за роскошный особняк.