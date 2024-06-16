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Сторонники ИГ захватили заложников в ростовском СИЗО в первый день Курбан-байрама

Сторонники ИГ захватили заложников в ростовском СИЗО в первый день Курбан-байрама

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В первый день священного праздника Курбан-байрам заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России), часть из них осуждена за подготовку теракта.

По имеющимся сведениям, в заложниках оказались начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.
Захватчики требуют машину и освобождения. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

В городе около четырех процентов мусульманского населения — 43 тыс. человек. Служба в Курбан-байрам проходит в двух мечетях. Как сообщала администрация города, безопасность и порядок в этот день обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и волонтеры Центрального Духовного Управления мусульман Ростовской области.

Повлиял ли захват заложников в СИЗО на ход праздничных мероприятий, не сообщалось. Однако известно, что в связи с ЧП поднят по тревоге весь личный состав МВД и Росгвардии. Также перекрыто движение в центре Ростова-на-Дону.

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников, в этом году его отмечают 16 июня. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником, — по его словам, Курбан-байрам помогает сближению людей, напоминает о милосердии и справедливости.

В отличие от многих других дат, Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд. В рамках празднования производятся обряды принесения в жертву специальных животных.

Этимология слова «курбан» несет в себе смысл «приближения». Считается, что речь идет не столько о жертвоприношении, сколько о «приближении к Аллаху» путем обряда. В дни праздника нельзя носить грязную одежду, заниматься тяжелым трудом, категорически запрещен алкоголь. Также запрещается ссориться, спорить и проявлять любую жестокость, — наоборот, приветствуется помощь другим, проявление доброты и гостеприимства. В мусульманских странах также распространено помилование заключенных в преддверии Курбан-байрама.

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Захват заложников в Ростове
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