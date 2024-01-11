Президент России Владимир Путин пошутил над губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, назвав его «следующим за Господом». Глава государства сказал это на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Сначала участники мероприятия затронули тему подорожания яиц. Одна из предпринимательниц рассказала, как в Хабаровском крае случилась вспышка птичьего гриппа, из-за чего много куриц-несушек оказалось уничтожено.

«Наверное, с Божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас... и <...> ответственность перед населением сделала так, что в декабре мы произвели 25 миллионов яиц», — отметила женщина.

Путин оценил слова о Божьей помощи и Дегтяреве, заявив, что тот оказался следующим за Богом. В зале раздался смех, а губернатор, получивший такое высокое признание, даже встал со стула, отметили журналисты кремлевского пула РИА Новости

Накануне Владимир Путин прибыл в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов. Главе государства покажут комплексные планы развития городов Дальнего Востока.

Глава государства 10 января провел встречу с жителями города Анадырь на Чукотке. В ходе мероприятия он обратил внимание, что в настоящее время регион находится на слуху у всей страны. Как отметил Путин, для этого есть множество причин. В частности, российский лидер указал на сосредоточение в данном регионе большого количества полезных ископаемых и на его расположение.

Ранее Путин указал на важность вопросов Чукотки для РФ и всего мира.