Путин объяснил рост цен на яйца в России

Президент России Владимир Путин объяснил, что яйца в стране подорожали из-за подскочившего спроса на них. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, несмотря на то, что люди стали чаще и больше покупать яйца, власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.

Накануне заместитель руководителя министерства сельского хозяйства Российской Федерации Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ.

По его словам, ведомство держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты на особом контроле. Он подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы стабилизировать цены на яйца.

До этого гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что зарубежные поставки вряд ли серьезно повлияют на ценообразование яиц в РФ, поскольку текущая стоимость товара является нормальной.

Ранее Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы.