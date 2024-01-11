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Гостелеканал в Китае показал расследование о коррупции в стране

Гостелеканал в Китае показал расследование о высокопоставленных коррупционерах

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David J. Phillip/AP

По гостелеканалу Китая CCTV показали документальный фильм о коррупционерах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что фильм рассказывает о взяточничестве со стороны бывших замглавы Центробанка Фань Ифэя, мэра города Люпаньшуй Ли Цзайюня, тренера сборной страны по футболу Ли Тие и главы национальной футбольной ассоциации Чэнь Сююаня.

По данным Bloomberg, экс-замглавы Народного банка Китая получал «огромные» суммы денег от руководителей компаний за предоставление кредитов и другие услуги. Сам Фань Ифэй заявил, что был неправ в своем желании быть одновременно чиновником и богачом. Мужчину исключили из партии летом 2023 года.

Бывший глава города Люпаньшуй провинции Гуйчжоу обвиняется в том, что он одобрил 23 строительных проекта в области туризма в городе, 16 из которых оказались недействующими и на которые было потрачено более 150 млрд юаней ($21 млрд).

По данным South China Morning Post (SCMP), экс-председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань заявил, что коррупция существует «в каждом аспекте китайского футбола». В фильме он рассказал о получении по 300 тыс. юаней от двух клубов в качестве «поздравления» перед вступлением в должность.

До этого председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал к продолжению реформы партии и борьбе с коррупцией в ее рядах. Глава КНР отметил важность четкого представления о новых тенденциях в борьбе с коррупцией, а также о причинах ее появления.

8 января бывший помощник гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун был арестован по подозрению во взяточничестве.

Ранее кампания по очистке китайской армии от коррупции затронула десятки офицеров.

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