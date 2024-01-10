Болгарские вандалы опрокинули бюст русского дипломата графа Игнатьева

Неизвестные вандалы в Варне в Болгарии свалили с постамента бюст графа Игнатьева. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Городские власти сообщили, что памятник уберут на время реставрации, после чего вернут на место. Они уточнили, что металлические пластины в основании бюста были погнуты, вероятно, ломом, края оторваны, а винты вырваны.

Памятник графу Николаю Игнатьеву был установлен в Варне в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии.

В декабре власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника воинам-освободителям. Спустя неделю суд столицы Болгарии запретил действия по сносу памятника Советской армии, признав его незаконным. При этом бронзовые фигуры данного монумента уже разрезали и сбросили с пьедестала.

Ранее в Болгарии вандалы изуродовали памятник Советской армии в Софии.