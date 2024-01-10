В Германии заявили об огромном ущербе от конфликта с Россией

От конфликта с Россией Германия понесла второй по масштабам ущерб после Украины. Такое мнение в авторской колонке для журнала Focus выразил влиятельный германский медиаменеджер, лауреат журналистской премии имени Гельмута Шмидта и бывший издатель газеты Handelsblatt Габор Штайнгарт.

«Федеративная Республика, вероятно, станет крупнейшим проигравшим в этой войне после Украины. Германия теряет безопасность, процветание и репутацию в мире в результате этого обмена военными ударами», — утверждает Штайнгарт.

По его словам, в лице России Германия потеряла надежного поставщика газа по невысоким ценам. Накануне конфликта, в 2020 и 2021 году, 65% всего импортируемого ФРГ газа поступало из РФ.

При этом в настоящий момент Германия несет огромные расходы по поддержке Украины — вторые в мире по объему после США. В процентном отношении к ВВП (0,5% у Германии и 0,3% у США) ФРГ и вовсе на первом месте.

Эксперт отмечает, что защита США, под которой Германия находилась в течение долгих десятилетий после окончания Второй Мировой войны, ослабевает.

«Германия должна приспособиться к жизни, которая всегда будет протекать по соседству с Россией, без американского опекуна. Это означает, что внешняя политика и политика безопасности должны быть переосмыслены», — пишет Штайнгарт.

8 января Минфин Германии заявил, что страна оплачивает 50% помощи Украине от ЕС.

26 декабря сообщалось, что Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.

Ранее оппозиция в Германии потребовала переговоров России и Украины.