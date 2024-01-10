Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин добирался от аэропорта до столицы Чукотки на снегоболотоходе

Путин ездил на снегоболотоходе во время своего первого визита на Чукотку

close
100%
Андрей Шапран/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Об этом пишет ТАСС.

Издание пояснило, что такой же транспорт подали журналистам кремлевского пула. Дело в том, что у снегоболотохода большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника. Это позволяет передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог.

Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

После прибытия в Анадырь президент уже посетил круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых. Объект предназначен для выращивания овощей даже в условиях вечной мерзлоты. В материале подчеркивается, что в проект было инвестировано 320,8 млн рублей.

Ранее Путин созвонился с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами