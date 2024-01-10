Путин добирался от аэропорта до столицы Чукотки на снегоболотоходе

Президент России Владимир Путин во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Об этом пишет ТАСС.

Издание пояснило, что такой же транспорт подали журналистам кремлевского пула. Дело в том, что у снегоболотохода большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника. Это позволяет передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог.

Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

После прибытия в Анадырь президент уже посетил круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых. Объект предназначен для выращивания овощей даже в условиях вечной мерзлоты. В материале подчеркивается, что в проект было инвестировано 320,8 млн рублей.

Ранее Путин созвонился с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».