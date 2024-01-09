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Россиянам рассказали, как не заболеть гриппом и ковидом в новом году

Профессор Лукашев: ношение масок поможет не заболеть гриппом в новом году

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Shutterstock

Соблюдение дистанции поможет защититься от инфекций и избежать заражения гриппом, коронавирусом и другими заболеваниями в новом году. Об этом kp.ru рассказал профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

По его словам, она должна составлять около 1,5-2 метров от окружающих.

«Это значительно снижает риски передачи респираторных инфекций, хотя и не на 100%. Во время вспышек стоит надевать в людных местах маски или респираторы. Но важно, чтобы их носили все члены семьи. Иначе тот, кто ходит в общественных местах без маски, заразит всех остальных домочадцев», — добавил Лукашев.

Для защиты от гриппа важно делать прививку, заключил эксперт.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков до этого говорил, фиксируемый в России рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом – это обычное явление для этого времени года. По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация связана с ослаблением коллективного иммунитета, улучшаться она начнет к февралю.

Ранее врач оценил, можно ли укрепить иммунитет с помощью лука и чеснока.

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