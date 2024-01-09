Москвичам рассказали о самом теплом дне на неделе

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет четверг, 11 января. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в этот день температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2–3 градуса.

«В ночь на четверг вновь подморозит до -10…-15°C. Днем по нынешним меркам довольно тепло, ожидается -2…-4°C. Мы на какое-то время попадем в теплый сектор ныряющего циклона. Его прохождение будет сопровождаться довольно плотным ветром с порывами 12...17 метров в секунду. Кроме того, в течение практически всего дня четверга прогнозируется метель», — сообщила Позднякова.

Во второй половине месяца температура воздуха будет выше климатической нормы, заключила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что 14 января на старый Новый год в России ожидается морозная погода. По его словам, температура в Московской и Ленинградской областях опустится до минус 20°C. Даже на юге страны ожидаются морозы, что является редкостью, добавил специалист.

Ранее были названы главные проблемы китайских машин в морозную погоду.