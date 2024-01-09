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Россиянам рассказали, как сохранять бодрость на работе после праздников

Психолог Игонина: разминка поможет сохранить бодрость на работе

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Чтобы быть бодрым на работе достаточно пятиминутной разминки. Об этом РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Никто не говорит вставать в планку или качать пресс — для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки. Сделайте зарядку для глаз или выполните дыхательные упражнения», — посоветовала Игонина.

Также она рекомендовала устраивать небольшие перерывы в работе, выходя на улицу за порцией кислорода. Вечером стоит посетить парк неподалеку от дома. Прогулка поможет привести в порядок мысли и обеспечит хорошее настроение, добавила специалист.

После новогодних праздников Игонина посоветовала размеренно входить в рабочий график. По ее словам, стоит отложить незавершенные дела и сосредоточиться на правильной подготовке к рабочим будням.

Также специалист рекомендовала не корить себя за набранные килограммы и недоведенные до конца дела.

Ранее диетолог перечислил лучшие разгрузочные диеты после новогодних застолий.

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