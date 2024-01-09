Россиянам рассказали, как сохранять бодрость на работе после праздников

Чтобы быть бодрым на работе достаточно пятиминутной разминки. Об этом РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Никто не говорит вставать в планку или качать пресс — для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки. Сделайте зарядку для глаз или выполните дыхательные упражнения», — посоветовала Игонина.

Также она рекомендовала устраивать небольшие перерывы в работе, выходя на улицу за порцией кислорода. Вечером стоит посетить парк неподалеку от дома. Прогулка поможет привести в порядок мысли и обеспечит хорошее настроение, добавила специалист.

После новогодних праздников Игонина посоветовала размеренно входить в рабочий график. По ее словам, стоит отложить незавершенные дела и сосредоточиться на правильной подготовке к рабочим будням.

Также специалист рекомендовала не корить себя за набранные килограммы и недоведенные до конца дела.

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