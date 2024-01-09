Россиянам рассказали, как полезнее всего приготовить яйца

Омлет на пару и варку всмятку можно назвать самыми полезными способами приготовления яиц. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман.

Приготовление яиц в виде омлета на пару или варка всмятку считается самым полезным способом, потому что так сохраняется больше полезных веществ.

По словам эксперта, яйца являются одним из лучших источников высококачественного белка с оптимальным соотношением аминокислот. Белок в яйцах идеально подходит для восстановления и роста мышц. В яйцах содержатся витамины A, D, E и B12, а также железо, цинк и селен.

Яйца уникальны и тем, что они богаты антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые полезны для здоровья глаз и снижают риск возникновения возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.

Фаерман подчеркнула, что яйца должны быть в рационе почти каждого человека. Особенно это касается активных людей и тех, кто стремится увеличить мышечную массу. Они полезны для детей и пожилых людей.

Тем не менее некоторым все же стоит быть осторожными с потреблением яиц. Например, людям с аллергией на яйца лучше полностью исключить их из рациона, отметила эксперт.

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