Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мощные взрывы прогремели в Херсоне

«Страна.ua»: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели мощные взрывы

close
100%
Shutterstock

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались мощные взрывы, в результате в нескольких районах города начались перебои с электричеством, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о громких взрывах в Херсоне и о перебоях с электричеством в некоторых районах города», — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Утром сообщалось, что в Херсоне под удар попали объект критической инфраструктуры и территория завода.

16 декабря глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден газопровод.

До этого в подконтрольном ВСУ Херсоне был поврежден инфраструктурный объект. Согласно информации Александра Прокудина, повреждения зафиксированы в помещениях административного здания.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами