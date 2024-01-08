Мощные взрывы прогремели в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались мощные взрывы, в результате в нескольких районах города начались перебои с электричеством, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о громких взрывах в Херсоне и о перебоях с электричеством в некоторых районах города», — говорится в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
Утром сообщалось, что в Херсоне под удар попали объект критической инфраструктуры и территория завода.
16 декабря глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден газопровод.
До этого в подконтрольном ВСУ Херсоне был поврежден инфраструктурный объект. Согласно информации Александра Прокудина, повреждения зафиксированы в помещениях административного здания.
Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.