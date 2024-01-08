Под Великим Новгородом столкнулись 30 машин, есть пострадавшие

На новгородском участке скоростной магистрали М-11 «Нева» в 14:45 столкнулись около 30 автомобилей. Как сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа», инцидент случился на 526-м километре трассы.

По предварительной информации, есть пострадавшие, также известно о четырех летальных случаях. Среди тех, кого не смогли спасти врачи, есть несовершеннолетний.

На месте происшествия уже работают следователи, полицейские и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Параллельно было перекрыто движение в сторону Москвы и организован объезд на 545 км с выездом на автодорогу М-10.

До этого сообщалось о ДТП с участием трех грузовых автомобилей на внешней стороне 54-го километра МКАД. Оно также произошло 8 января. Движение в районе ДТП было затруднено. Информация о пострадавших не поступала.

2 января на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием более 20 транспортных средств. Машины столкнулись в Тульской области, а причиной ДТП послужили неблагоприятные погодные условия.

Ранее в Калининградской области шесть машин столкнулись на трассе.