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Задержан мужчина, взорвавший гранату в подмосковной кальянной

Полицейские задержали мужчину за подрыв гранаты в кальянной в Домодедово

Полицейские задержали мужчину по подозрению в подрыве гранаты в помещении кальянной в подмосковном Домодедово. Об этом сообщается в Telegram-канале главка МВД по Московской области.

По данным ведомства, мужчину задержали за нарушение общественного порядка. «Гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату», — говорится в публикации.

Личность подозреваемого была установлена, его доставили в территориальный отдел полиции. По данным МВД, гранату взорвал ранее судимый местный житель 1980 года рождения.

Сейчас сотрудники полиции проводят разбирательство, чтобы затем принять процессуальное решение в отношении мужчины. В том числе его могут освободить или заключить под стражу с целью дальнейшего расследования и возбуждения дела.

Инцидент произошел в заведении на улице Гагарина. По последним данным, в результате взрыва гранаты травмы получили четыре человека.

Официально в сообщении МВД говорится только о двух пострадавших. При этом не указано, был ли ранен сам задержанный.

Ранее россиянин серьезно пострадал в результате взрыва петарды.

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