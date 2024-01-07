Кириенко и Пушилин поздравили участников спецоперации с Рождеством

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов республики совместно с жителями региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Пушилин.

«Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой народной республики», — написал он.

Кроме того, они навестили участников спецоперации и поздравили их с Рождеством Христовым.

«С Сергеем Кириенко заехали в несколько подразделений поздравить бойцов с Рождеством. У ребят настроение отличное, все боевые задачи выполняются», — отметил Пушилин.

Также глава ДНР совместно с Кириенко в ходе акции «Елка желаний» поздравили с Новым годом и Рождеством, а также вручили подарок пятилетней Софии из Донецка.

«У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик. Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко, а также Дедом Морозом и Снегурочкой вручили маленькой дончанке и ее семье подарки», — написал Пушилин.

По словам главы региона, мама девочки обратилась на сайт всероссийской акции «Елка желаний» и написала о мечте дочери.

«Софийка пришла за подарком с мамой, папой и братиком Димой, которому нет еще и года. Вызывает уважение, что несмотря на все сложности, а семья живет в «шумном» Киевском районе Донецка, в республике рождаются прекрасные дети и их желания исполняются», — отметил Пушилин.