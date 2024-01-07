Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кириенко и Пушилин поздравили участников спецоперации с Рождеством

Кириенко и Пушилин встретили Рождество в одном из храмов ДНР

close
100%
«Пушилин Д.В.»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Пушилин Д.В.»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов республики совместно с жителями региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Пушилин.

«Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой народной республики», — написал он.

Кроме того, они навестили участников спецоперации и поздравили их с Рождеством Христовым.

«С Сергеем Кириенко заехали в несколько подразделений поздравить бойцов с Рождеством. У ребят настроение отличное, все боевые задачи выполняются», — отметил Пушилин.

Также глава ДНР совместно с Кириенко в ходе акции «Елка желаний» поздравили с Новым годом и Рождеством, а также вручили подарок пятилетней Софии из Донецка.

«У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик. Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко, а также Дедом Морозом и Снегурочкой вручили маленькой дончанке и ее семье подарки», — написал Пушилин.

По словам главы региона, мама девочки обратилась на сайт всероссийской акции «Елка желаний» и написала о мечте дочери.

«Софийка пришла за подарком с мамой, папой и братиком Димой, которому нет еще и года. Вызывает уважение, что несмотря на все сложности, а семья живет в «шумном» Киевском районе Донецка, в республике рождаются прекрасные дети и их желания исполняются», — отметил Пушилин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами