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Суд избрал меру пресечения хулиганам за нападение на участников СВО

В Челябинске арестовали подозреваемого в конфликте с участниками СВО

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В Челябинской области фигуранта дела о конфликте с участником специальной военной операции (СВО) суд заключил под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Подозреваемому предъявлено обвинение в хулиганстве. Следователь ходатайствовал в суде об избрании такой же меры еще двоим молодым людям, однако суд назначил им домашний арест. Это решение обжаловали в прокуратуре.

До этого в Челябинске нетрезвые мигранты напали на демобилизованных участников СВО. По информации руководителя проекта «Трезвые дворы» Александра Воложанина, слова которого приводит телеканал RT, нападавших было пятеро. Конфликт между ними и пострадавшими возник после того, как мигранты стали оскорблять одну из жен участников СВО и им сделали замечание. Затем они начали бить военнослужащих палками, пинать ногами и распылять в лицо газ из баллончиков.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Ранее подросток попал в реанимацию с ножевым ранением после нападения сверстников.

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