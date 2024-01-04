В российской школе по воле Деда Мороза юноши вышли на сцену в женских платьях

В Екатеринбурге во время праздника в гимназии на сцену вышли мальчики в женских платьях. Об этом сообщает URA.RU.

По словам зрителей, на мероприятии показывали несколько постановок, среди них была и та, на которой переоделись молодые люди.

«По сюжету им Дед Мороз дал какую-то штуку, и они телепортировались, попали на танец девочек. И, чтобы быть похожими на девочек и чтобы их приняли, они надели платья», – поделилась одна из школьниц.

Она добавила, что зрители над номером смеялись, аудитории происходящее на сцене понравилось.

Из-за такого поворота сюжета, гимназию заподозрили в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). По словам источника издания в администрации школы, по сюжету постановки герои попадали в разные фильмы.

Переодетые в платья молодые люди оказались в ленте «В джазе только девушки», где герои надевают женскую одежду, чтобы скрыться от преследователей. Основная идея спектакля: показать, что трудности в жизни можно преодолеть только с помощью дружбы и взаимопомощи.

Ранее издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.