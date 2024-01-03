У панденка из Московского зоопарка появилось имя

Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его информации, в голосовании приняли участие более 380 тыс. человек.

«С каждым днем малышка становится более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает все вокруг, принюхивается к запахам», — написал Собянин.

До этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что панденок из Московского зоопарка продемонстрировала очередной прогресс в развитии. Малышке дали первую игрушку.

Также директор зоопарка сообщала, что малышка-панда переехала в новый манеж.

18 декабря Московский зоопарк показал кадры с маленькой пандой, пробующей новую еду. На одной из фотографий малыш пробует толстый стебель бамбука, на другой — стебель поменьше.

Ранее панденок из Московского зоопарка начал вставать на четыре лапы.